Гаррі Меллінг зніметься у фільмі росіянина Кантемира Балагова — подробиці

Гаррі Меллінг. Фото: x.com/mrharrymelling

Англійський актор Гаррі Меллінг отримав роль у фільмі російського режисера Кантемира Балагова. Зірка франшизи "Гаррі Поттер" зіграє у стрічці "Варення з метеликів".

Про це пише Deadline.

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Гаррі Меллінг зніметься у фільмі росіянина

36-річний актор, відомий за роллю Дадлі Дурслі у серії фільмів про Гаррі Поттера, зіграє одного з головних персонажів у майбутній стрічці.

Окрім Меллінга, ролі у проєкті росіянина також отримали зірка "Солтберна" Баррі Кеоган та акторка Райлі Кіо. Але поки що невідомо, кого саме втілять на екрані знаменитості.

Сюжет фільму розгортається у черкеській громаді Нью-Джерсі. Головний герой підліток, батько якого разом із тіткою керують закусочною черкеської кухні. Юнак мріє стати професійним борцем, тому у вільний від роботи час невпинно тренується. Одна із сумнівних схем батька змушує хлопця зіштовхнутися із насиллям та зарано подорослішати.

Як стало відомо з соцмереж, знімання фільму стартували 2 квітня 2025 року.

Знімання "Варення з метеликів". Фото: instagram.com/kantemir_balag

Для 33-річного росіянина Балагова фільм стане першим англомовним проєктом. Очікувалося, що знімання стрічки пройдуть в Росії, однак під час повномасштабного російського вторгнення режисер покинув країну-агресорку та засудив дії Кремля.

Окрім того, одним із продюсерів "Варення з метеликів" стане компанія AR Content українського продюсера Олександра Роднянського, який раніше активно працював у РФ, але під час війни виїхав за кордон.

Нагадаємо, український актор Дмитро Ярошенко під час війни втік за кордон і пояснив причину. Також ми писали, що зірка фільму "Анора" потрапив до бази "Миротворець".