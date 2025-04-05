Дмитро Ярошенко пояснив, чому втік за кордон під час війни — фото

Дмитро Ярошенко. Фото: facebook.com/yaroshenkodi

Український актор Дмитро Ярошенко, який під час повномасштабної війни поїхав з України, підтвердив, що дійсно досі перебуває за кордоном. Зірка фільму "Заборонений" пояснив, чому не повернувся на батьківщину.

Актор висловив свою позицію "Суспільне Культура".

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Про те, що артист покинув країну під час війни та не повернувся, розповів продюсер Ігор Кондратюк. Разом із Ярошенко він працював над фільмом "В зеніті", але нині проєкт зупинився. За словами продюсера, актор виїхав за дозволом Мінкульту, але не захотів повертатися через страх мобілізації.

На свій захист Ярошенко зазначив, що призупинення знімань фільму відбулося не через його відсутність, а через бойові дії в Україні, "що саме по собі є об'єктивним фактором для призупинення знімального процесу".

Свій виїзд за кордон актор пояснив тим, що ще до початку повномасштабної війни отримав запрошення взяти участь у "важливому міжнародному проєкті в Європі". За словами Ярошенко, він мав поїхати ще у березні 2022 року, але зміг покинути країну лише у вересні.

Актор Дмитро Ярошенко. Фото: facebook.com/yaroshenkodi

"Через відсутність безпекових гарантій в Україні, строків та шокуючих подій, довелося прийняти рішення про прийняття притулку в інших країнах та реалізувати поточний, важливий проєкт", — сказав Ярошенко.

Окрім того, як зауважив актор, протягом усього цього часу він контактував з Кондратюком та режисером фільм у "В зеніті" Стеколенком, щоб закінчити проєкт.

"Але, очевидно, що зараз його реалізувати не можливо. Як і багато інших кінопроєктів — через воєнний стан у країні та фінансові потреби на оборону та виживання. Також важливо додати, що люди взагалі та артисти за своєю природою дуже різні. Професійні актори, наприклад, не можуть виконувати такі само функції, як і рок-музиканти, або функції артистів інших жанрів та професій, але вони їм можуть служити, і дійсно краще це робити в настрої без корисливого відданого любовного служіння", — додав Ярошенко.

Нагадаємо, Жан-Клод Ван Дам став фігурантом справи про торгівлю людьми у Румунії. А також стало відомо, що зірка фільму "Анора" потрапив до бази "Миротворець".