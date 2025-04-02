Жан-Клода Ван Дама звинуватили у торгівлі людьми у Румунії — подробиці

Жан-Клод Ван Дам. Фото: instagram.com/jcvd

Бельгійській актор Жан-Клод Ван Дам став фігурантом справи про торгівлю людьми. Зірку бойовиків звинувачують в отриманні інтимних послуг від жінок, яких примушували до проституції.

Про це повідомляє Hotnews.

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Жан-Клод Ван Дам став фігурантом кримінальної справи

65-річного актора вважають причетним до резонансної справи, яка стосується торгівлі людьми, в тому числі неповнолітніми, у Румунії. Як повідомив адвокат Адріан Кукуліс, Ван Дам мав інтимні зв'язки із п'ятьма жінками, які "були передані актору".

"Жан-Клод Ван Дамм звинувачується в отриманні сексуальних послуг одночасно з п'ятьма румунськими дівчатами, які перебували в уразливому стані, з підозрою, що вони були експлуатовані в значенні статті 182 Кримінального кодексу", — заявив захисник.

Актор Жан-Клод Ван Дам. Фото: instagram.com/jcvd

За словами однієї з жертв, інцидент за участі зірки відбувся в Каннах 10 років тому. Зараз дівчині 26 років, отже на той момент вона була неповнолітньою.

Організатором злочинної мережі, яка займалася експлуатацією жінок, визнали президента некомерційної організації EuroDemos і власника модельного агентства Kasta Morrely Морела Болеа. Наразі прокуратура розгляне скаргу щодо причетності Ван Дама до злочинної мережі та участі в торгівлі людьми.

Нагадаємо, Жерар Депардьє постав перед судом через звинувачення у сексуальних домаганнях. А також стало відомо, що відомого голлівудського режисера підозрюють у шахрайстві на 11 млн доларів.