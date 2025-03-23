Карл Ерік Рінш обікрав Netflix на 11 мільйонів доларів — що відомо

Карл Ерік Рінш. Фото: скриншот

Відомого голлівудського режисера Карла Еріка Рінша звинувачують у шахрайстві на 11 мільйонів доларів. Гроші він отримав від компанії Netflix на знімання нового серіалу.

Про це повідомляє BBC.

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47-річного режисера звинувачують у відмиванні коштів, які стримінговий майданчик виділив йому на знімання нового серіалу "Білий кінь".

В обвинувальному висновку назва Netflix не згадується, а йдеться про "передплачений сервіс потокового відео на вимогу". Однак про давню суперечку Рінша з Netflix через невдалий серіал раніше повідомлялося в американських ЗМІ.

Як стало відомо, 2018 року компанія виділила Ріншу 44 млн доларів для роботи над проєктом. Але 2020 року режисер заявив, що бюджет замалий і йому потрібно ще 11 млн доларів.

За даними слідства, Рінш не використав гроші, а перерахував їх на власний рахунок та згодом інвестував у низку ризикованих фінансових установ. За декілька місяців режисер інвестував близько половини суми, а на те, що залишилося витратив на особисті забаганки. Він придбав меблі та антикваріат на 3,7 млн доларів, а також матраци та постільну білизну на 933 тисячі. Також у автопарку режисера з'я вилися авто Rolls-Royce і Ferrari.

Протягом усього часу Рінш запевняв Netflix, що робота над серіалом триває та "просувається чудово". У суді він заявив, що не визнає себе винним та причетним до злочину.

Режисера випустили під заставу у 100 тисяч доларів до наступного засідання. У разі, якщо суд визнає його провину, йому загрожує до 20 років ув'язнення.

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