Юнацтво на Netflix — Бред Пітт став продюсером гучного мінісеріалу

Бред Пітт. Фото: instagram.com/babylonmovie

Кримінальний мінісеріал "Юнацтво" від Netflix за лічені дні "розірвав" мережу та підкорив глядачів. Виявляється, свою руку до хітового проєкту приклав і голлівудський актор Бред Пітт.

Про це пише People.

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Під час перегляду серіалу уважні глядачі помітили, що ім'я голлівудського актора вказано у титрах. Як виявилося, Пітт став виконавчим продюсером проєкту.

Продюсерська компанія актора Plan B Entertainment долучилася до створення чотирисерійної кримінальної драми. А сам Пітт брав активну участь у обговоренні деталей проєкту.

"Бред говорив із нами телефоном та був сповнений ентузіазму", — розповів про співпрацю з зіркою Голлівуду режисер серіалу Філіп Барантіні у коментарі Radio Times .

Серіал "Юнацтво" заснований на реальних подіях та розповідає історію 13-річного підлітка, якого звинувачують у вбивстві однокласниці. Батьки юнака відмовляються вірити у причетність сина до злочину та ладні на все, аби вберегти його від в'язниці.

Серіал має чотири епізоди, кожен із яких був знятий одним непереривним кадром.

Прем'єра драми відбулася 13 березня і за короткий час стала однією із найпопулярніших на Netflix. "Юнацтво" здобув прихильність не лише глядачів, а й критиків, які високо оцінили сюжет та майстерність команди.

Раніше ми писали, що найпопулярнішій серіал Apple TV+ продовжили на третій сезон. Також Кріс Еванс та Дакота Джонсон з'явилися у першому трейлері нової романтичної комедії.