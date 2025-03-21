Серіал Розрив — Apple TV+ оголосив про тертій сезон

Серіал "Розрив". Фото: Apple TV+

Стримінгова платформа Apple TV+ офіційно продовжила серіал "Розрив" на третій сезон. Психологічний трилер став найпопулярнішим проєктом та побив рекорд за кількістю унікальних переглядів на майданчику.

На офіційній сторінці Apple TV+ в Instagram з'явився перший анонс.

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Серіал "Розрив" отримає продовження

Не встигли глядачі подивитися фінальні серії другого сезону, як команда "Розриву" оголосила про продовження. Творці гучного трилеру вже розпочинають роботу над третім сезоном.

Як раніше розповів виконавчий продюсер Бен Стіллер, фанам не доведеться довго чекати на продовження. За його словами, третя частина серіалу вийде значно швидше за передню.

"Серіал триватиме, доки триватиме історія. В нас є ідея, яку ми пропрацьовуємо під час старту роботи над третім сезоном", — розповів Стіллер в інтерв'ю Collider.

Науково-фантастичний психологічний трилер розповідає про роботу корпорації Lumon Industries, яка пропонує своїм працівникам хірургічним шляхом "розділити" своє життя на роботу та побут. Так, на роботі вони забуватимуть про родину та домашні справи, а вдома — зникнуть спогади про робочі задачі.

Головний герой Марк після втрати дружини теж вирішує погодитися на такий експеримент. Після "розриву" він виконує завдання в офісі та навіть не знає їхньої необхідності, допоки одного дня в нього не починають з'являтися сумніви щодо справжніх цілей керівництва.

Нагадаємо, оскароносний мультфільм "Коко" отримає продовження. Також вийшов перший тизер нової кримінальної комедії з Ді Капріо та Шоном Пенном у головних ролях.