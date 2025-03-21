Коко 2 — Disney та Pixar оголосили про продовження мультфільму

Мультфільм "Коко". Фото: Pixar

Компанії Disney та Pixar офіційно оголосили про продовження популярного мультфільму "Коко". Друга частина анімаційної історії вже перебуває на етапі розробки.

Про це повідомив генеральний директор Disney Боб Айгер, пише Deadline.

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Творці популярного мультфільму про пригоди хлопчика Мігеля вже почали працювати над продовженням. До створення другой частини приєдналася та ж команда — режисер Лі Анкріч та сорежисер Андріан Моліну.

"Хоча робота над фільмом лише на початковій стадії, ми знаємо, що він буде сповнений гумору, сердечності та пригод. І ми не можемо дочекатися, щоб поділитися з вами більшим", — сказав Боб Айгер.

Очікується, що мультиплікаційний фільм "Коко 2" вийде на широкі екрани 2029 року.

Мультфільм "Коко" 2017 року став справжньою сенсацією. Анімаційна стрічка отримала дві статуетки "Оскар", а також премію BAFTA та "Золотий глобус".

Перша частина розповіла про 12-річного хлопчика Мігеля, який народився і виріс у маленькому мексиканському селищі у родині кравців. Хлопчик дуже хотів стати музикантом, але щоб здійснити свою мрію йому довелося вирушити у світ мертвих та розгадати таємницю свого роду.

Нагадаємо, з'явився перший тизер нової кримінальної комедії з Леонардо Ді Капріо та Шоном Пенном. А також Netflix захопив анонсом нового костюмованого серіалу в стилі "Бріджертонів".