Настанови для панянок на Netflix — трейлер і дата виходу нового серіалу

Серіал "Настанови для панянок". Фото: Netflix

Стримінговий майданчик Netflix заінтригував глядачів анонсом нового серіалу. Костюмована драма "Настанови для панянок" стане доступна для перегляду вже цього місяця.

Новини.LIVE розповідають, що очікувати від нової історії.

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Події романтичної комедії відбуваються у Іспанії 19 століття. Головна героїня Елена Б'янда — найкраща компаньонка у місті. Саме завдяки їй заможні дівчата мають змогу знайти собі гідного кавалера. Її головний секрет у тому, що вона ніколи не порушує правила та не дозволяє робити цього своїм підопічним. Але часом впоратися зі своїми почуттями буває дуже важко, навіть такій досвідченій панянці.

Головні ролі у серіалі виконали Надя де Сантьяґо, Альваро Мел, Іса Монтальбан.

У соцмережах глядачі вже активно обговорюють майбутню прем'єру. Нова історія багатьом нагадала серіал "Бріджертони", який став справжнім хітом. Тут так само переплітаються суворі правила тогочасного суспільства, палке кохання та світські інтриги, але з додаванням іспанської пристарсті.

Прем'єра серіалу з українським дубляжем відбудеться на Netflix вже 28 березня.

Нагадаємо, ми писали, які ще костюмовані серіали варто подивитися фанатам "Бріджертонів". Також ми ділилися добіркою з 5 інтригуючих серіалів у стилі "Білого лотоса".