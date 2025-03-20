Наставления для барышень на Netflix - трейлер и дата выхода нового сериала

Сериал "Наставления для барышень". Фото: Netflix

Стриминговая площадка Netflix заинтриговала зрителей анонсом нового сериала. Костюмированная драма "Наставления для барышень" станет доступна для просмотра уже в этом месяце.

Новини.LIVE рассказывают, что ожидать от новой истории.

Читайте также:

"Наставления для барышень" — трейлер и дата премьеры

События романтической комедии происходят в Испании 19 века. Главная героиня Елена Бьянда - лучшая компаньонка в городе. Именно благодаря ей состоятельные девушки могут найти себе достойного кавалера. Ее главный секрет в том, что она никогда не нарушает правила и не позволяет делать этого своим подопечным. Но порой справиться со своими чувствами бывает очень трудно, даже такой опытной барышне.

Главные роли в сериале исполнили Надя де Сантьяго, Альваро Мел, Иса Монтальбан.

В соцсетях зрители уже активно обсуждают предстоящую премьеру. Новая история многим напомнила сериал "Бриджертоны", который стал настоящим хитом. Здесь так же переплетаются строгие правила тогдашнего общества, страстная любовь и светские интриги, но с добавлением испанской пристарсти.

Премьера сериала с украинским дубляжом состоится на Netflix уже 28 марта.

Напомним, мы писали, какие еще костюмированные сериалы стоит посмотреть фанатам "Бриджертонов". Также мы делились подборкой из 5 интригующих сериалов в стиле "Белого лотоса".