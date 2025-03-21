Фільм Одна битва за іншою — перший тизер і дата виходу

Леонардо Ді Капріо у фільмі "Одна битва за іншою". Фото: кадр з фільму

Кінокомпанія Warner Bros. показала перші кадри майбутнього фільму "Одна битва зі іншою". Головні ролі у кримінальній комедії виконали Леонардо Ді Капріо, Шон Пенн і Таяна Тейлор.

Перший тизер стрічки вийшов на YouTube.

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Фільм режисера Пола Томаса Андерсона з елементами чорної комедії — вільна екранізація роману Томаса Пінчона "Винокрай". Щоправда, події у стрічці будуть розгортатися не у 90-х, а у наш час. За сюжетом, колишній гіппі Боб, якого зіграв Ді Капріо, закрутив роман із героїнею Таяни Тейлор. Однак дівчина пішла до нього від полковника Локджо (Шон Пенн) — учасника расистського руху білого супремасизма. Тоді покинутий чоловік починає мститися.

Знімальний процес розпочався у січні 2024 року. Бюджет стрічки склав близько 140 мільйонів доларів, що зробило її найбільш вартісною в кар'єрі Андерсона. Як відомо, Ді Капіро отримав за свою роль у фільмі 20 млн доларів.

Вихід фільму у широкий прокат запланований на 26 вересня 2025 року.

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