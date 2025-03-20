Фільм Балерина — трейлер і дата виходу спін-офу Джона Віка

Джон Вік повертається — вийшов новий трейлер екшну "Балерина"
На глядачів чекає новий фільм з кіновсесвіту Джона Віка. Кінокомпанія Lionsgate показа новий трейлер довгоочікуваного екшн-трилеру "Балерина" з акторкою Аною де Армас у головній ролі.
Новий анонс майбутнього фільму вийшов на YouTube.
"Балерина" — трейлер і дата прем'єри
Ані де Армас втілить на екрану балерину, яка стає киллером синдикату "Руска Рома" для того, аби помститися вбивцям батька. Події у спін-офі відбуваються паралельно зі подіями фільму "Джон Вік 3".
Приємною новиною для фанів стало те, що Кіану Рівз також повернеться до своєї ролі Джона Віка, одного з найвідоміших та найнебезпечніших киллерів на прізвисько "Баба-Яга". Акторка можна побачити у трейлерів, однак очікується, що його роль буде епізодичною.
Окрім того, у фільмі знялися Анжеліка Г'юстон, Ґебріел Бірн, Ленс Реддік, Каталіна Сандіно Морено, Норман Рідус та Ієн МакШейн.
В Україні прем'єра екшн-трилеру запланована на 5 червня 2025 року.
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