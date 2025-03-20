Фильм Балерина - трейлер и дата выхода спин-оффа Джона Уика

Фильм "Балерина". Фото: instagram.com/ballerinamovie

Зрителей ждет новый фильм из киновселенной Джона Уика. Кинокомпания Lionsgate показа новый трейлер долгожданного экшн-триллера "Балерина" с актрисой Аной де Армас в главной роли.

Новый анонс будущего фильма вышел на YouTube.

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Ани де Армас воплотит на экране балерину, которая становится киллером синдиката "Русская Рома" для того, чтобы отомстить убийцам отца. События в спин-оффе происходят параллельно с событиями фильма "Джон Уик 3".

Приятной новостью для фанов стало то, что Киану Ривз также вернется к своей роли Джона Уика, одного из самых известных и опасных киллеров по прозвищу "Баба-Яга". Актера можно увидеть в трейлерах, однако ожидается, что его роль будет эпизодической.

Киану Ривз в фильме "Балерина". Фото: .instagram.com/ballerinamovie

Кроме того, в фильме снялись Анжелика Хьюстон, Гэбриэл Бирн, Лэнс Реддик, Каталина Сандино Морено, Норман Ридус и Иэн МакШейн.

В Украине премьера экшн-триллера запланирована на 5 июня 2025 года.

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