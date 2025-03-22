Комедія Матеріалісти — трейлер і дата виходу фільму

Фільм "Матеріалісти". Фото: кадр з фільму

Кінокомпанія А24 заінтригувала глядачів першим трейлером нової романтичної комедії "Матеріалісти" з Крісом Евансом, Дакотою Джонсон та Педро Паскалем. Вже влітку стрічка вийде на екрани.

Перший трейлер комедії вийшов на YouTube.

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У новій романтичній комедії на глядачів чекає захоплива історія із зірковим складом. За сюжетом Люсі дуже успішна сваха, яка одружила десятки пар, але в особистому житті в неї суцільні негаразди. У пошуках свого щастя Люсі доведеться впоратися з непростим вибором — одного дня вона зустрічає нового успішного кавалера та раптово зіштовхується зі своїм колишнім.

На попередню оцінку критиків, фільм стане чудовою сучасною адаптацією улюблених ромковів 90-х, але із власною родзинкою.

Очікується, що стрічка вийде у широкий прокат вже 13 червня 2025 року.

Нагадаємо, вийшов перший тизер кримінальної комедії з Ді Капріо та Шоном Пенном. А також стало відомо, що Apple TV+ продовжив свій найпопулярніший серіал на третій сезон.