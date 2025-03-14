Скандал з Андрієм Білоусом — режисер повернувся до Молодого театру

Андрій Білоус. Фото: Facebook / Молодий театр

Український режисер та викладач КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого Андрій Білоус, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, повернувся на посаду директора Молодого театру в Києві. Наразі досі триває слідство щодо його причетності до злочинів.

Про повернення режисера до обов'язків художнього керівника театру повідомляє УП.Культура.

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Скандального режисера поновили на посаді під час зборів трупи, на яких був присутній директор Департаменту культури Київської міськради Сергій Анжияк.

Як розповіла балетмейстерка-постановниця Ніна Змерзла, під час зборів представник КМДА заявив про те, що в них немає підстав для того, аби відсторонити Білоуса від роботи.

"Він сказав нам, що є висновки комісії, зачитав їх. В цих висновках комісія радить відсторонити його, але вони не бачать законних підстав це зробити", — розповіла Змерзла.

Режисер Андрій Білоус. Фото: КНУТКіТ

За словами балетмейстерки, таке рішення обурило працівників театру, тож вони майже одразу покинули зустріч.

"Ми перепитали, чи справді він повертається. Тобто до нас прийшли сказати, що не дивлячись на всі заяви, на комісію, на наші розмови з комісією. Нам відповіли, що так. Ми встали і вийшли просто. І все. Це був найкоротший збір зі всіх з цього приводу, бо всі інші були по півтори години, цей тривав 15 хвилин. Тому що ми зрозуміли, що абсолютно імпотентне рішення, якого немає", — заявила Змерзла.

У коментарі hromadske Білоус також підтвердив своє повернення на посаду. За його словами, він сам подав заяву про відсторонення 10 лютого, аби уникнути спекуляцій.

"Станом на 14 березня, як і раніше, у Департаменту культури [КМДА] немає правових підстав для відсторонення або звільнення мене з посади", — заявив режисер.

Що відомо про скандал навколо Білоуса

Андрія Білоуса звинуватили у сексуальних домаганнях та харасменті стосовно студенток КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, а також працівниць театру. На тлі звинувачень поліція відкрила кримінальне провадження та почала розслідування.

На час слідчих дій Білоуса відсторонили від роботи у Молодому театрі, а також від викладання в університеті.

Нагадаємо, на тлі скандалу у Києві відбувся мітинг проти насильства та домагань у театрах. Акторка Олеся Жураківська взяла участь в акції та висловилася про скандал навколо Білоуса.