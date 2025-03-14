Скандал с Андреем Билоусом - режиссер вернулся в Молодой театр

Андрей Белоус. Фото: Facebook / Молодой театр

Украинский режиссер и преподаватель КНУТКиТ имени И. К. Карпенко-Карого Андрей Белоус, которого обвинили в сексуальных домогательствах, вернулся на должность директора Молодого театра в Киеве. Сейчас до сих пор продолжается следствие относительно его причастности к преступлениям.

О возвращении режиссера к обязанностям художественного руководителя театра сообщает УП.Культура.

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Скандального режиссера восстановили в должности во время сбора труппы, на котором присутствовал директор Департамента культуры Киевского горсовета Сергей Анжияк.

Как рассказала балетмейстер-постановщик Нина Змерзлая, во время собрания представитель КГГА заявил о том, что у них нет оснований для того, чтобы отстранить Билоуса от работы.

"Он сказал нам, что есть выводы комиссии, зачитал их. В этих выводах, комиссия советует отстранить его, но они не видят законных оснований это сделать", — рассказала Змерзлая.

Режиссер Андрей Белоус. Фото: КНУТКиТ

По словам балетмейстерки, такое решение возмутило работников театра, поэтому они почти сразу покинули встречу.

"Мы переспросили, действительно ли он возвращается. То есть к нам пришли сказать, что несмотря на все заявления, на комиссию, на наши разговоры с комиссией. Нам ответили, что да. Мы встали и вышли просто. И все. Это был самый короткий сбор из всех по этому поводу, потому что все остальные были по полтора часа, этот длился 15 минут. Потому что мы поняли, что абсолютно импотентное решение, которого нет", — заявила Змерзлая.

В комментарии hromadske Белоус также подтвердил свое возвращение на должность. По его словам, он сам подал заявление об отстранении 10 февраля, чтобы избежать спекуляций.

"По состоянию на 14 марта, как и раньше, у Департамента культуры [КГГА] нет правовых оснований для отстранения или увольнения меня с должности", — заявил режиссер.

Что известно о скандале вокруг Билоуса

Андрея Билоуса обвинили в сексуальных домогательствах и харассменте по отношению к студенткам КНУТКиТ имени И. К. Карпенко-Карого, а также работницам театра. На фоне обвинений полиция открыла уголовное производство и начала расследование.

На время следственных действий Белоуса отстранили от работы в Молодом театре, а также от преподавания в университете.

Напомним, на фоне скандала в Киеве состоялся митинг против насилия и домогательств в театрах. Актриса Олеси Жураковская приняла участие в акции и высказалась о скандале вокруг Билоуса.