Карл Эрик Ринш обокрал Netflix на 11 миллионов долларов - что известно

Карл Эрик Ринш. Фото: скриншот

Известного голливудского режиссера Карла Эрика Ринша обвиняют в мошенничестве на 11 миллионов долларов. Деньги он получил от компании Netflix на съемки нового сериала.

Об этом сообщает BBC.

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47-летнего режиссера обвиняют в отмывании средств, которые стриминговая площадка выделила ему на съемки нового сериала "Белый конь".

В обвинительном заключении название Netflix не упоминается, а речь идет о "предоплаченном сервисе потокового видео по требованию". Однако о давнем споре Ринша с Netflix из-за неудачного сериала ранее сообщалось в американских СМИ.

Как стало известно, в 2018 году компания выделила Риншу 44 млн долларов для работы над проектом. Но в 2020 году режиссер заявил, что бюджет маловат и ему нужно еще 11 млн долларов.

По данным следствия, Ринш не использовал деньги, а перечислил их на собственный счет и впоследствии инвестировал в ряд рискованных финансовых учреждений. За несколько месяцев режиссер инвестировал около половины суммы, а на то, что осталось потратил на личные прихоти. Он приобрел мебель и антиквариат на 3,7 млн долларов, а также матрасы и постельное белье на 933 тысячи. Также в автопарке режиссера появились авто Rolls-Royce и Ferrari.

В течение всего времени Ринш уверял Netflix, что работа над сериалом продолжается и "продвигается прекрасно". В суде он заявил, что не признает себя виновным и причастным к преступлению.

Режиссера выпустили под залог в 100 тысяч долларов до следующего заседания. В случае, если суд признает его вину, ему грозит до 20 лет заключения.

Напомним, стало известно, как Брэд Питт причастен к сериалу "Юношество", который ошеломил сеть. Также мы писали, что Ди Каприо и Шон Пенн появились в первом трейлере новой криминальной комедии.