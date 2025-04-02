Жан-Клода Ван Дама обвинили в торговле людьми в Румынии - подробности

Жан-Клод Ван Дам. Фото: instagram.com/jcvd

Бельгийской актер Жан-Клод Ван Дам стал фигурантом дела о торговле людьми. Звезду боевиков обвиняют в получении интимных услуг от женщин, которых принуждали к проституции.

Об этом сообщает Hotnews.

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Жан-Клод Ван Дам стал фигурантом уголовного дела

65-летнего актера считают причастным к резонансному делу, которое касается торговли людьми, в том числе несовершеннолетними, в Румынии. Как сообщил адвокат Адриан Кукулис, Ван Дам имел интимные связи с пятью женщинами, которые "были переданы актеру".

"Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в получении сексуальных услуг одновременно с пятью румынскими девушками, которые находились в уязвимом состоянии, с подозрением, что они были эксплуатированы в значении статьи 182 Уголовного кодекса", — заявил защитник.

Актер Жан-Клод Ван Дам. Фото: instagram.com/jcvd

По словам одной из жертв, инцидент с участием звезды произошел в Каннах 10 лет назад. Сейчас девушке 26 лет, следовательно на тот момент она была несовершеннолетней.

Организатором преступной сети, которая занималась эксплуатацией женщин, признали президента некоммерческой организации EuroDemos и владельца модельного агентства Kasta Morrely Морела Болеа. Сейчас прокуратура рассмотрит жалобу о причастности Ван Дама к преступной сети и участию в торговле людьми.

Напомним, Жерар Депардье предстал перед судом из-за обвинений в сексуальных домогательствах. А также стало известно, что известного голливудского режиссера подозревают в мошенничестве на 11 млн долларов.