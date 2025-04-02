Адріано Челентано зараз — який вигляд має 87-річний актор — фото

Адріано Челентано. Фото: IMDb

Легендарний італійський актор та співак Андріано Челентано останнім часом рідко з'являється на публіці та веде закритий спосіб життя. Але у мережі з'явилося свіже фото 87-річної зірки кіно.

Світлиною зі знаменитістю поділився журнал Primo Ascolto у Facebook.

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87-річний актор позував на фото у чорній футболці, сидячи в авто, та махав рукою в камеру. Цього разу Челентано не став приховувати своє обличчя за темними окулярами, як часто робив це раніше.

87-річний Адріано Челентано. Фото: facebook.com/primoascolto01

Фани помітили, як сильно змінився зірка кіно — він посивів та втратив частину волосся. Однак, попри поважний вік та зміни у зовнішності, Челентано зберіг свою харизму. На думку шанувальників, у свої 87 років знаменитість має просто чудовий вигляд.

Глядачі досі із захватом передивляються знакові в кар'єрі Челентано фільми "Приборкання норовливого", "Оксамитові ручки" та ще десятки картин. Зазначимо, що востаннє актор з'являвся у кіно 1992 року в стрічці "Джекпот". Після завершення акторської кар'єри Челентано продовжує створювати музику, а його останній альбом вийшов 2019 року.

Нагадаємо, Кіану Рівз знову зіграє Джона Віка у новому фільмі франшизи. А також стало відомо, що Бред Пітт отримав головну роль у сиквелі "Одного разу в.. Голлівуді" від Netflix.