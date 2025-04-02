Вел Кілмер помер — подробиці, фото

Вел Кілмер. Фото: instagram.com/valkilmerofficial

Відомий американський актор Вел Кілмер помер. Зірка фільму "Бетмен назавжди" пішов з життя у вівторок, 1 квітня.

Трагічну звістку повідомила The New York Times донька знаменитості Мерседес.

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Помер Вел Кілмер

Життя відомого актора обірвалося на 65-му році життя внаслідок пневмонії. Останні миті Кілмер провів у своєму будинку в Лос-Анджелесі в оточенні рідних та близьких друзів.

Десять років тому актор переборов онкологічне захворювання — рак гортані. Кілмер переніс трахеотомію, хіміо- та променеву терапію, що серйозно вплинуло на його можливість говорити. Тривалий час зірка приховував захворювання, однак 2017 року розповів про боротьбу із хворобою.

Актор Вел Кілмер. Фото: Reuters

На рахунку Кілмера десятки ролей у кіно. Але найбільше актор прославився завдяки фільмам "Справжній геній", "Олександр", "Остров доктора Моро" та "З першого погляду". Також всесвітню славу зірці принесла роль Бетмена у стрічці "Бетмен назавжди" та роль Тома Казінскі у двох частинах "Топ Ґан".

Нагадаємо, на 75-му році життя помер зірка фільму "Шалений Макс". Також стало відомо, що пішла з життя відома радянська акторка.