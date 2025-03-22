Лариса Голубкіна померла — фото

Лариса Голубкіна. Фото: росЗМІ

Померла популярна радянська акторка та співачка Лариса Голубкіна. Зірки фільму "Гусарська балада" не стало на 86-му році життя.

Про смерть знаменитості повідомляють російські ЗМІ.

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Померла Лариса Голубкіна

Як стало відомо, життя акторки обірвалося вранці 22 березня внаслідок тривалої хвороби. Голубкіна померла внаслідок ускладнень на тлі злоякісного захворювання системи крові, раку крові третьої стадії.

Останні місяці життя акторка була прикута до ліжка та сильно схудла внаслідок хвороби. Тривалий час Голубкіна перебувала під наглядом лікарів, а вдома про неї піклувалася доглядальниця.

Медики надали знаменитості паліативний статус, який свідчить про те, що вилікувати пацієнта неможливо, лише підтримувати життєдіяльність за допомогою медпрепаратів.

Акторка прославилася завдяки своїм ролям у фільмах "Гусарська балада", "Троє у човні, не рахуючи собаки", "Казка про царя Салтана" тощо. Протягом 10 років Голубкіна також була у шлюбі із відомим актором Андрієм Міроновим, від якого народила доньку Марію.

Лариса Голубкіна у фільмі "Гусарська балада". Фото: кадр з фільму

Нагадаємо, внаслідок серйозної хвороби померла зірка фільму "Розетта". Також ми писали, що на фронті загинув відомий український продюсер.