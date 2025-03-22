Лариса Голубкина умерла - фото

Лариса Голубкина. Фото: росСМИ

Умерла популярная советская актриса и певица Лариса Голубкина. Звезды фильма "Гусарская баллада" не стало на 86-м году жизни.

О смерти знаменитости сообщают российские СМИ.

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Умерла Лариса Голубкина

Как стало известно, жизнь актрисы оборвалась утром 22 марта вследствие продолжительной болезни. Голубкина умерла вследствие осложнений на фоне злокачественного заболевания системы крови, рака крови третьей стадии.

Последние месяцы жизни актриса была прикована к постели и сильно похудела вследствие болезни. Долгое время Голубкина находилась под наблюдением врачей, а дома о ней заботилась сиделка.

Медики предоставили знаменитости паллиативный статус, который свидетельствует о том, что вылечить пациента невозможно, только поддерживать жизнедеятельность с помощью медпрепаратов.

Актриса прославилась благодаря своим ролям в фильмах "Гусарская баллада", "Трое в лодке, не считая собаки", "Сказка о царе Салтане" и др. В течение 10 лет Голубкина также была в браке с известным актером Андреем Мироновым, от которого родила дочь Марию.

Лариса Голубкина в фильме "Гусарская баллада". Фото: кадр из фильма

Напомним, вследствие серьезной болезни умерла звезда фильма "Розетта". Также мы писали, что на фронте погиб известный украинский продюсер.