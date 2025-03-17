Емілі Дек'єнн померла після рідкісної хвороби — фото

Емілі Дек'єнн. Фото: instagram.com/emiliedequenne

Пішла з життя відома бельгійська акторка Емілі Дек'єнн. Чотирикратна номінантка на премію "Сезар" мала рідкісне захворювання.

Трагічну новину повідомили рідні акторки та її агент, пише видання The Guardian.

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43-річна зірка пішла з життя 16 березня. Причиною смерті Дек'єнн стало рідкісне онкологічне захворювання — адренокортикальна карцинома, внаслідок якої у надниркових залозах виникають злоякісні новоутворення.

Акторка Емілі Дек'єнн. Фото: instagram.com/emiliedequenne

Про свій діагноз акторка повідомила у жовтні 2023 року. Навіть під час лікування Дек'єнн продовжувала брати участь у світських заходах та зніматися у кіно.

Свою популярність акторка отримала завдяки фільму "Розетта" 1999 року. За свою гру Дек'єнн отримала нагороду за найкращу жіночу роль на Канському кінофестивалі. 2012 року акторка також була відзначена премією "Особливий погляд" за роль у фільмі "Після кохання".

Раніше стало відомо, що на фронті загинув відомий український продюсер. Також помер зірка "Доктора Хто" та "Гаррі Поттера".