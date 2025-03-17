Эмили Декьенн умерла после редкой болезни - фото

Умерла звезда фильма "Розетта", которая имела редкую болезнь
Ушла из жизни известная бельгийская актриса Эмили Декьенн. Четырехкратная номинантка на премию "Сезар" имела редкое заболевание.
Трагическую новость сообщили родные актрисы и ее агент, пишет издание The Guardian.
Умерла Эмили Декьенн
43-летняя звезда ушла из жизни 16 марта. Причиной смерти Декьенн стало редкое онкологическое заболевание — адренокортикальная карцинома, в результате которой в надпочечниках возникают злокачественные новообразования.
О своем диагнозе актриса сообщила в октябре 2023 года. Даже во время лечения Декьенн продолжала участвовать в светских мероприятиях и сниматься в кино.
Свою популярность актриса получила благодаря фильму "Розетта" 1999 года. За свою игру Декьенн получила награду за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале. В 2012 году актриса также была отмечена премией "Особый взгляд" за роль в фильме "После любви".
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