Вэл Килмер умер - подробности, фото

Вэл Килмер. Фото: instagram.com/valkilmerofficial

Известный американский актер Вэл Килмер умер. Звезда фильма "Бэтмен навсегда" ушел из жизни во вторник, 1 апреля.

Трагическое известие сообщила The New York Times дочь знаменитости Мерседес.

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Умер Вэл Килмер

Жизнь известного актера оборвалась на 65-м году жизни в результате пневмонии. Последние мгновения Килмер провел в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении родных и близких друзей.

Десять лет назад актер переборол онкологическое заболевание — рак гортани. Килмер перенес трахеотомию, химио- и лучевую терапию, что серьезно повлияло на его возможность говорить. Долгое время звезда скрывал заболевание, однако в 2017 году рассказал о борьбе с болезнью.

Актер Вэл Килмер. Фото: Reuters

На счету Килмера десятки ролей в кино. Но больше всего актер прославился благодаря фильмам "Настоящий гений", "Александр", "Остров доктора Моро" и "С первого взгляда". Также всемирную славу звезде принесла роль Бэтмена в фильме "Бэтмен навсегда" и роль Тома Казински в двух частях "Топ Ган".

Напомним, на 75-м году жизни скончалась звезда фильма "Безумный Макс". Также стало известно, что ушла из жизни известная советская актриса.