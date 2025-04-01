Річард Нортон помер — подробиці, фото

Річард Нортон. Фото: instagram.com/rjnorton70

Пішов з життя американський актор, продюсер, каскадер та постановник трюків Річард Нортон. Зірки фільму "Шалений Макс" не стало у віці 75 років.

Трагічну звістку про смерть знаменитості повідомила його дружина Джуді в Instagram.

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Актора не стало 30 березня. Причина смерті Нортона поки що невідома.

Раптова звістка про те, що актор пішов з життя шокувала його близьких та прихильників. У соцмережі дружина Річарда зізналася, що дуже спустошена через втрату коханого та попросила дати їй час для того, аби впоратися із горем.

"Я оніміла і спустошена, у мене немає слів, я втратила все. Я знаю, що є і буде багато любові і шоку від того, що ми втратили цю неймовірну людину. Кохання мого життя. Я скористаюсь цим часом, щоб змиритися з моєю великою втратою", — написала Джуді.

Річард Нортон з дружиною Джуді. Фото: instagram.com/rjnorton70

У мережі колеги Нортона згадали його як надихаючу та сильну людину, яка зробила великий вклад у розвиток кіно.

Американський актор австралійського походження прославився у Голлівуді завдяки своїм навичкам у бойових мистецтвах. Спершу Нортон почав з'являтися у кіно у другорядних ролях, однак згодом потрапив до переліку найкращих акторів-бійців світу.

Він ставив трюки для Джекі Чана, співпрацював з Чаком Норрісом та іншими зірками бойовиків. Останньою знаковою появою Нортона у кіно стала роль у фільмі "Шалений Макс: Дорога гніву", де він зіграв Імператора.

Річард Нортон на зніманнях "Шаленого Макса". Фото: instagram.com/rjnorton70

Нагадаємо, нещодавно померла відома радянська акторка. А також стало відомо, що пішла з життя зірка фільму "Розетта".