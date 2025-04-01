Ричард Нортон умер - подробности, фото

Ричард Нортон. Фото: instagram.com/rjnorton70

Ушел из жизни американский актер, продюсер, каскадер и постановщик трюков Ричард Нортон. Звезды фильма "Безумный Макс" не стало в возрасте 75 лет.

Трагическую весть о смерти знаменитости сообщила его жена Джуди в Instagram.

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Актера не стало 30 марта. Причина смерти Нортона пока что неизвестна.

Внезапное известие о том, что актер ушел из жизни шокировало его близких и поклонников. В соцсети жена Ричарда призналась, что очень опустошена из-за потери любимого и попросила дать ей время для того, чтобы справиться с горем.

"Я онемела и опустошена, у меня нет слов, я потеряла все. Я знаю, что есть и будет много любви и шока от того, что мы потеряли этого невероятного человека. Любовь моей жизни. Я воспользуюсь этим временем, чтобы смириться с моей большой потерей", — написала Джуди.

Ричард Нортон с женой Джуди. Фото: instagram.com/rjnorton70

В сети коллеги Нортона вспомнили его как вдохновляющего и сильного человека, который сделал большой вклад в развитие кино.

Американский актер австралийского происхождения прославился в Голливуде благодаря своим навыкам в боевых искусствах. Сначала Нортон начал появляться в кино во второстепенных ролях, однако впоследствии попал в перечень лучших актеров-бойцов мира.

Он ставил трюки для Джеки Чана, сотрудничал с Чаком Норрисом и другими звездами боевиков. Последним знаковым появлением Нортона в кино стала роль в фильме "Безумный Макс: Дорога гнева", где он сыграл Императора.

Ричард Нортон на съемках "Безумного Макса". Фото: instagram.com/rjnorton70

Напомним, недавно умерла известная советская актриса. А также стало известно, что ушла из жизни звезда фильма "Розетта".