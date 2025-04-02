Адриано Челентано сейчас — как выглядит 87-летний актер — фото

Адриано Челентано. Фото: IMDb

Легендарный итальянский актер и певец Андриано Челентано в последнее время редко появляется на публике и ведет закрытый образ жизни. Но в сети появилось свежее фото 87-летней звезды кино.

Фотографией со знаменитостью поделился журнал Primo Ascolto в Facebook.

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87-летний актер позировал на фото в черной футболке, сидя в авто, и махал рукой в камеру. На этот раз Челентано не стал скрывать свое лицо за темными очками, как часто делал это раньше.

87-летний Адриано Челентано. Фото: facebook.com/primoascolto01

Фаны заметили, как сильно изменился звезда кино - он поседел и потерял часть волос. Однако, несмотря на почтенный возраст и изменения во внешности, Челентано сохранил свою харизму. По мнению поклонников, в свои 87 лет знаменитость выглядит просто замечательно.

Зрители до сих пор с восторгом пересматривают знаковые в карьере Челентано фильмы "Укрощение строптивого", "Бархатные ручки" и еще десятки картин. Отметим, что последний раз актер появлялся в кино в 1992 году в ленте "Джекпот". После завершения актерской карьеры Челентано продолжает создавать музыку, а его последний альбом вышел в 2019 году.

Напомним, Киану Ривз снова сыграет Джона Уика в новом фильме франшизы. А также стало известно, что Брэд Питт получил главную роль в сиквеле "Однажды в.. Голливуде" от Netflix.