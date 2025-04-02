Джон Вік 5 — Кіану Рівз офіційно з'явиться у новому фільмі Lionsgate

Кіану Рівз в ролі Джона Віка. Фото: instagram.com/johnwick.de

Американський актор Кіану Рівз знову з'явиться на екранах в ролі Джона Віка. Кінокомпанія Lionsgate готується до зйомок п'ятого фільму франшизи.

Про це офіційно оголосив голова компанії Адам Фогельсон на CinemaCon, пише Variety.

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60-річний актор офіційно повернеться до ролі кілера після двох років перерви. Режисером стрічки стане Чад Стагелські, який працював над попередніми частинами франшизи, а продюсерами виступлять Безіл Іваник та Еріка Лі.

"Кіану, Чед, Бейсіл та Еріка не повернулися б, якби не мали змоги сказати чогось насправді феноменального і свіжого про цих персонажів та цей світ", — сказав Адам Фогельсон.

Поки що сюжет майбутнього екшну, дата прем'єри та решта акторів — залишаються у таємниці.

Кіану Рівз у фільмі "Джон Вік 4". Фото: instagram.com/johnwick.de

Для фанів така новина стала приємною несподіванкою, адже раніше Рівз заявляв про те, що не планує повертатися до ролі Віка, адже у четвертій частині історія його героя отримала цілком логічне завершення.

Окрім того, на глядачів чекає анімаційний фільм з Джоном Віком, якого також озвучить Рівз. Він повернеться до події, які відбувалися у першому фільмі.

Нагадаємо, у червні на екрани вийде фільм "Балерина" з Аною де Армас, який став приквелом "Джона Віка". Також ми писали, що Том Гарді та Пірс Броснан з'явилися у новому серіалі від Ґая Річі.