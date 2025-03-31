Гангстерленд — на Paramount+ вийшов новий серіал Гая Річі з Томом Гарді

Серіал "Гангстерленд". Фото: Paramount+

На стрімінговій платформі Paramount+ відбулася довгоочікувана прем'єра нового серіалу "Гангстерленд". Головні ролі у кримінальній драми виконали Том Гарді, Пірс Броснан та Гелен Міррен.

Серіал вже доступний для перегляду на Paramount+.

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У центрі сюжету кримінальної драми лондонська родина мафіозі, які очолюють Мев та Конрад Гаррігани. Вони прагнуть зайняти своє місце на вершині світового злочинного синдикату. Однак проблем у такі справі не уникнути, тож родина має власну "людину, яка вирішує проблеми" Гаррі да Соуза. Коли напруга між Гарріганами та ворожим кланом Стівенсон досягає пікової точки, в гру доведеться вступити Гаррі.

Да Соуза на екрані втілив Том Гарді і, на думку фанів, чудово вписався у цей кримінальний сюжет. Подружжя Гарріганів зіграли Пірс Броснан та Гелен Міррен. Також до касту приєдналися Педді Консідайн, Джоан Фроггатт, Лара Пулвер та інші.

Акторський склад "Гангстерленд". Фото: Paramount+

Режисером став майстер кримінального жанру Ґай Річчі. Це другий серіал у кар'єрі режисера після успіху "Джентльменів".

Очікувалося, що "Гангстерленд" стане спін-оффом серіалу "Рей Доннован" 2013 року, але під час створення команда прийняла рішення зробити окрему історію.

До офіційної прем'єри серіал вже встиг зібрати хвальні відгуки від критиків. На IMDb кримінальна драма отримала оцінку 8,2 з 10.

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