Настанови для панянок — на Netflix вийшов у стилі Бріджертонів

Серіал "Настанови для панянок". Фото: Netflix

На стримінговому майданчику Netflix вийшов новий довгоочікуваний серіал "Настанови для панянок". Дивовижні костюми, світські інтриги та пристрасне кохання вже захопили глядачів.

Романтична комедія доступна для перегляду на Netflix.

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Сюжет серіалу переносить глядачів до Іспанії ХІХ століття. Головна героїня Елена Б'янда — найкраща компаньйонка міста, яка допомагає заможним дівчатам знайти гідного нареченого. Вона дуже принципова та вимагає дотримання суворих правил не лише від своїх підопічних, а й від себе. Однак інколи пристрасним почуттям, не завадять навіть найсуворіші заборони.

Головні ролі у серіалі виконали Надя де Сантьяґо, Альваро Мел та Іса Монтальбан.

Кадр із серіалу "Настанови для панянок". Фото: Netflix

Прем'єра серіалу з українським дубляжем відбулася 28 березня. До перегляду доступні усі вісім серій.

У соцмережах шанувальники вже встигли оцінити новинку та поділитися своїми враженнями. Багатьом серіал нагадав популярну драму Netflix "Бріджертони".

"Супер! Вже подивилася усі серії".

"Клас! У стилі "Бірджертонів", але він ще й смішний".

"Це те, що було потрібно! Дуже легкий та романтичний".

Нагадаємо, на Netflix вийшла нова мелодраматична комедія з надихаючим сюжетом. А також ми писали про новий захопливий трилер з Ніколь Кідман.