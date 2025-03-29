Фільм Список мрій — на Netflix вийшла нова мелодраматична комедія

Фільм "Список мрій". Фото: Netflix

На стримінговому майданчику Netflix відбулася прем'єра фільму "Список мрій". Комедійна мелодрама вже зібрала десятки схвальних відгуків від глядачів.

Фільм вже доступний для перегляду на Netflix.

Читайте також:

Про що нова стрічка "Список мрій"

Головна героїня Алекс Роуз втрачає найближчу людину у світі, свою маму. Перед смертю жінка залишає доньці особливий подарунок — список її дитячих мрій, які вона мусить виконати за рік. А для того, щоб у неї було більше мотивації за кожне виконане завдання Алекс отримуватиме DVD-диск із відео від мами. Заради рідної людини дівчина вирушає на зустріч своїм мріям, всупереч страхам.

Головну роль у фільмі виконала зірка "Пурпурових сердець" Софія Карсон. Також у стрічці знялися Кайл Аллен, Себастьян де Соуза та Конні Бріттон.

Софія Карсон та Кайл Аллен у "Списку мрій". Фото: Netflix

В основу сюжету ліг однойменний роман-бестселлер американської письменниці Лорі Нельсон Спілман. А режисером стрічки став Адам Брукс.

Офіційна прем'єра "Списку мрій" відбулася 28 березня на Netflix. Фільм вже доступний в українському дубляжі та з українськими субтитрами.

Нагадаємо, на Prime Video вийшов новий неочікуваний трилер з Ніколь Кідман. А також пропонуємо добірку з 7 нових мінісеріалів, які можна подивитися за вихідні.