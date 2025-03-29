Фільм Список мрій — на Netflix вийшла нова мелодраматична комедія

Нова комедійна мелодрама на Netflix розчулила глядачів
На стримінговому майданчику Netflix відбулася прем'єра фільму "Список мрій". Комедійна мелодрама вже зібрала десятки схвальних відгуків від глядачів.
Фільм вже доступний для перегляду на Netflix.
Про що нова стрічка "Список мрій"
Головна героїня Алекс Роуз втрачає найближчу людину у світі, свою маму. Перед смертю жінка залишає доньці особливий подарунок — список її дитячих мрій, які вона мусить виконати за рік. А для того, щоб у неї було більше мотивації за кожне виконане завдання Алекс отримуватиме DVD-диск із відео від мами. Заради рідної людини дівчина вирушає на зустріч своїм мріям, всупереч страхам.
Головну роль у фільмі виконала зірка "Пурпурових сердець" Софія Карсон. Також у стрічці знялися Кайл Аллен, Себастьян де Соуза та Конні Бріттон.
В основу сюжету ліг однойменний роман-бестселлер американської письменниці Лорі Нельсон Спілман. А режисером стрічки став Адам Брукс.
Офіційна прем'єра "Списку мрій" відбулася 28 березня на Netflix. Фільм вже доступний в українському дубляжі та з українськими субтитрами.
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