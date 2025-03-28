Найкращі серіали на Netflix в українському перекладі — що подивитися онлайн

Серіал "Резиденція". Фото: Netflix

Стримінгова платформа Netflix пропонує безліч серіалів, але є ті, які особливо припали до душі українським глядачам. Вони захоплюють з першої серії та дарують незабутні емоції.

Новини.LIVE розповідає, які топ-5 серіалів дивляться на українському Netflix.

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Юнацтво

Гучний детективний мінісеріал наробив галасу в мережі. Сюжет розповідає про 13-річного хлопця, якого звинувачують у вбивстві однокласниці. Батьки юнака не вірять у його причетність до злочину та починають шукати правду.

Резиденція

Заплутана детективна історія, яка відбувається у Білому домі. Серед 132 кімнат є 157 підозрюваних та одне тіло поважного гостя. За розслідування береться легендарна детектив Корделія Капп.

Гепард

Костюмована історична драма розповідає про родину сицилійського князя. На тлі революції, що вирує в країні, аристократ мусить захистити свою родину та вберегти свої інтереси.

Плеймейкерка

Спортивна комедія із Кейт Гадсон у головній ролі. Колишня світська левиця несподівано має очолити баскетбольну команду замість свого брата. Тепер вона мусить не лише вберегти сімейну справу, а й довести, що гідна керувати бізнесом.

Нульовий день

Напружений політичний трилер, головну роль у якому виконав Роберт де Ніро. У США стається масштабна кібератака, яка призводить до загибелі трьох тисяч людей. Експрезидент мусить очолити слідчу групу та з'ясувати, хто стоїть за злочином.

Нагадаємо, на Prime Video вийшов новий захопливий трилер з Ніколь Кідман у головній ролі. Також пропонуємо найкращі фільми Квентіна Тарантіно, які мусить побачити кожен.