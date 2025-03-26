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Netflix заінтригував анонсом нового детективного мінісеріалу

26 березня 2025 19:38
Марія Коваленко - Редактор
Скляний купол на Netflix — трейлер та дата виходу детективу
Серіал "Скляний купол". Фото: Netflix
Марія Коваленко - Редактор

Незабаром на глядачів чекає ще одна новинка від Netflix. Стримінгова платформа заінтригувала анонсом шведського детективного мінісеріалу "Скляний купол", який зовсім скоро вийде на екрани.

Дубльований трейлер вийшов на YouTube.

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Сюжет детективного серіалу з елементами трилеру розгортається навколо криміналістки Лейли, яка береться за справу зникнення доньки своєї подруги. Під час пошуків дівчинки слідча зіштовхується із темним минулим та переживає власну дитячу травму, пов'язану з викраденням.

Головні ролі у серіалі виконали Леоні Вінсент, Йоган Геденберг та Йоган Реборг.

Прем'єра детективу з українським дубляжем на Netflix відбудеться вже 15 квітня.

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