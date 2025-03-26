Стеклянный купол на Netflix — трейлер и дата выхода детектива

Сериал "Стеклянный купол". Фото: Netflix

Вскоре зрителей ждет еще одна новинка от Netflix. Стриминговая платформа заинтриговала анонсом шведского детективного мини-сериала "Стеклянный купол", который совсем скоро выйдет на экраны.

Дублированный трейлер вышел на YouTube.

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Сюжет детективного сериала с элементами триллера разворачивается вокруг криминалистки Лейлы, которая берется за дело исчезновения дочери своей подруги. Во время поисков девочки следователь сталкивается с темным прошлым и переживает собственную детскую травму, связанную с похищением.

Главные роли в сериале исполнили Леони Винсент, Йоган Геденберг и Йоган Реборг.

Премьера детектива с украинским дубляжом на Netflix состоится уже 15 апреля.

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