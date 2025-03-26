Нові українські серіали — що подивитися ввечері

Серіал "Тілоохоронець". Фото: СТБ

Серед українських серіалів з'явилося декілька захопливих новинок, які ви могли пропустити. Захопливий сюжет, близькі персонажі та актуальні теми точно варті уваги.

Трійка цікавих українських телепрем'єр у добірці Новини.LIVE.

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Тілоохоронець

Після загибелі батьків Катерина мусить очолити сімейний бізнес. Дівчина не була готова до нової відповідальності, але рада, що поруч є коханий чоловік, який підтримує в усьому. Але є ті, кому заважає спадкоємиця. Одного дня життя Катерини опиняється під загрозою і тепер вона мусить з'ясувати, хто плете павутину проти її родини.

Кришталеві джерела

Головна героїня Ліза — талановита викладачка хореографії для дітей. Її життя кардинально змінюється, коли після трагічних подій вона стає опікуном своєї 10-річної племінниці. Однак Ліза не єдина, хто хоче забрати її до себе і тепер їй доведеться поборотися за щасливе майбутнє дівчинки.

Ключі від правди

Слідча Валерія змушена покинути роботу у поліції, аби розв'язати заплутану справу про смерть брата. Напередодні загибелі чоловіка звинуватили у жорстокому злочині, але Валерія впевнена, що він невинен. Власне розслідування приводить її до готелю, де часто був її брат. Тоді Валерія влаштовується туди на роботу, аби з'ясувати, які таємниці можуть приховувати персонал та гості.

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