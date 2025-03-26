Новые украинские сериалы — что посмотреть вечером

Сериал "Телохранитель". Фото: СТБ

Среди украинских сериалов появилось несколько увлекательных новинок, которые вы могли пропустить. Увлекательный сюжет, близкие персонажи и актуальные темы точно стоят внимания.

Тройка интересных украинских телепремьер в подборке Новини.LIVE.

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Телохранитель

После гибели родителей Екатерина должна возглавить семейный бизнес. Девушка не была готова к новой ответственности, но рада, что рядом есть любимый мужчина, который поддерживает во всем. Но есть те, кому мешает наследница. Однажды жизнь Екатерины оказывается под угрозой и теперь она должна выяснить, кто плетет паутину против ее семьи.

Хрустальные источники

Главная героиня Лиза — талантливая преподавательница хореографии для детей. Ее жизнь кардинально меняется, когда после трагических событий она становится опекуном своей 10-летней племянницы. Однако Лиза не единственная, кто хочет забрать ее к себе и теперь ей придется побороться за счастливое будущее девочки.

Ключи от правды

Следователь Валерия вынуждена покинуть работу в полиции, чтобы решить запутанное дело о смерти брата. Накануне гибели мужчину обвинили в жестоком преступлении, но Валерия уверена, что он невиновен. Собственное расследование приводит ее в отель, где часто был ее брат. Тогда Валерия устраивается туда на работу, чтобы выяснить, какие тайны могут скрывать персонал и гости.

Напомним, мы рассказывали о 6 популярных дорам о любви, которые не оставят вас равнодушными. А также предлагаем 5 новых сериалов, от которых трудно оторваться.