Нові серіали з українським перекладом — що подивитися ввечері

Серіал "Основна ціль". Фото: IMDb

Динамічний сюжет, яскраві герої та атмосфера, що затягує з першої сцени — такі серіали точно не дадуть відірватися від екрану. Ці новинки захоплять з перших хвилин та залишать враження після перегляду.

Про новинки серіалів, які варто переглянути, у добірці Новини.LIVE.

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Довга яскрава річка

Серіал за мотивами однойменної книги Ліз Мур розповідає про поліцейську, яка розслідує серію вбивств у районі із високим рівнем наркоманії. Разом із пошуком вбивці, слідча шукає свою сестру, яка зникла.

У напрямку до нуля

Головний герой зірка тенісу Невіл Стрендж, який після гучного розлучення вирішує відпочити у маєтку своєї тітки на півдні Англії разом із новою обраницею. Випадково там з'являється і колишня дружина спортсмена. А раптове вбивство затягує усіх присутніх у павутину загадок.

Шибайголова: Народжений наново

Перезапуск серіалу від Marvel про незрячого адвоката Метта Мердока. Він веде подвійне життя лінчевателя в масці та бореться за справедливість. У той же час на посаду мера міста претендує колишній кримінальний авторитет Вілсон Фіск, що призводить до зіткнення минулого.

Наркозлодії

Двоє друзів — Рей та Менні — вирішують провернути аферу. Вони видають себе за працівників Управління по боротьбі з наркотиками та забирають товар у дрібних ділків. Але одного дня вони обирають занадто крупну ціль і тепер за наслідки доведеться платити.

Основна ціль

Талановитий студент-математик Едвард Брукс на порозі нового відкриття. Одного дня він знайомиться із дівчиною, з якою швидко знаходить спільну мову та зближується. Однак насправді вона не та, за кого себе видає і тепер Брукс затягнути у небезпечну гру.

Нагадаємо, ми писали, які фільми виходять у кіно цього тижня. Також пропонуємо трійку нових трилерів, які здивують неочікуваними поворотами сюжету.