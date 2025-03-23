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3 моторошні трилери з неочікуваними поворотами сюжету

23 березня 2025 18:04
Марія Коваленко - Редактор
Нові трилери з неочікуваним сюжетом — що подивитися ввечері
Трилер "Кліпни двічі". Фото: кадр з фільму
Марія Коваленко - Редактор

Таємниці, напруження й сюжетні пастки — саме такі історії змушують глядачів затамувати подих перед екранами. Ця трійка трилерів зможуть здивувати навіть тих, хто думав, що бачив усе.

Новини.LIVE ділиться добіркою з новими таємницями та неочікуваними поворотами сюжету.

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Кліпни двічі

Офіціантка Фріда знайомиться на вечірці із мільярдером Слейтером Кінґом, який одразу звертає увагу на неї. Багатій запрошує дівчину та її подругу насолодитися відпочинком на приватному острові, і Фріда погоджується. Але посеред океану на них чекає не тропічна казка, а суцільний жах.

Раніше ми розповідали про 4 гостросюжетні серіали, які хочеться додивитися до кінця. А також пропонуємо 4 фільми-головоломки з неочікуваним фіналом.

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