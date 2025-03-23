Нові трилери з неочікуваним сюжетом — що подивитися ввечері

Трилер "Кліпни двічі". Фото: кадр з фільму

Таємниці, напруження й сюжетні пастки — саме такі історії змушують глядачів затамувати подих перед екранами. Ця трійка трилерів зможуть здивувати навіть тих, хто думав, що бачив усе.

Новини.LIVE ділиться добіркою з новими таємницями та неочікуваними поворотами сюжету.

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Материнський інстинкт

Психологічний трилер з Енн Гетевей та Джессікою Честейн у головних ролях. Сюжет розповідає про двох подруг Еліс та Селін, які живуть своє щасливе життя у передмісті та виховують синів-однолітків. Але одного дня внаслідок нещасного випадку син Селін гине на очах у Еліс. Моторошна трагедія перетворює життя обох родин на жах.

Не говори зі злом

Американська родина знайомиться із британським подружжям під час відпочинку в Європі. Нові знайомі запрошують їх на вихідні у своєму заміському будинку, і вони радо погоджуються. Однак з кожною хвилиною атмосфера у домі стає все більш напруженою, і гостям здається, що час тікати.

Кліпни двічі

Офіціантка Фріда знайомиться на вечірці із мільярдером Слейтером Кінґом, який одразу звертає увагу на неї. Багатій запрошує дівчину та її подругу насолодитися відпочинком на приватному острові, і Фріда погоджується. Але посеред океану на них чекає не тропічна казка, а суцільний жах.

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