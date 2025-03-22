Кращі серіали з гострим сюжетом — що подивитися на вихідні

Серіал "Дисклеймер". Фото: Apple TV+

Іноді хочеться знайти саме той серіал, який затягне з перших хвилин і не відпустить до фінальних титрів. У кожній з цих історій на вас чекає захопливий сюжет, напруга в кожній серії та харизматичні герої.

Новини.LIVE ділиться п'ятіркою серіалів, від яких важко відірватися.

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Дисклеймер

Психологічний трилер розповідає про журналістку Кетрін Рейвенскрофт виявляє, що є героїнею роману. Він розкриває одну з її найбільших таємниць, яку вона намагалася приховати багато років.

Незнайомка

Адам Прайс зустрічає незнайомку, яка розповідає йому таємницю про його дружину Коррін, яка перевертає життя чоловіка з ніг на голову. А за деякий час сама Коррін загадковим чином зникає.

Клікбейт

Нік — зразковий сім'янин та люблячий чоловік, який раптово зникає. За деякий час чоловік виходить на зв'язок у мережі зі моторошним відео, на якому заявляє, що він кривдив жінок та готовий померти за 5 мільйонів переглядів. Дружина Ніка та його сестра розпочинають власні пошуки чоловіка, аби з'ясувати, що сталося насправді.

Любе дитя

Поліція розслідує справу загадкової жінки, яка втекла зі страшного полону. Раптово слідчі натикаються на справу 13-річної давнини, яка не була розкрита, та помічають дивний зв'язок.

Раніше ми розповідали про 5 українських мінісеріалів, які можна подивитися за день. А також пропонуємо добірку серіалів, заснованих на реальних подіях.