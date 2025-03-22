Лучшие сериалы с острым сюжетом - что посмотреть на выходные

Сериал "Дисклеймер". Фото: Apple TV+

Иногда хочется найти именно тот сериал, который затянет с первых минут и не отпустит до финальных титров. В каждой из этих историй вас ждет увлекательный сюжет, напряжение в каждой серии и харизматичные герои.

Новини.LIVE делится пятеркой сериалов, от которых трудно оторваться.

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Дисклеймер

Психологический триллер рассказывает о журналистке Кэтрин Рейвенскрофт, которая обнаруживает, что является героиней романа. Он раскрывает одну из ее самых больших тайн, которую она пыталась скрыть много лет.

Незнакомка

Адам Прайс встречает незнакомку, которая рассказывает ему тайну о его жене Коррин, которая переворачивает жизнь мужчины с ног на голову. А через некоторое время сама Коррин загадочным образом исчезает.

Кликбейт

Ник — примерный семьянин и любящий муж, который внезапно исчезает. Через некоторое время мужчина выходит на связь в сети с жутким видео, на котором заявляет, что он обижал женщин и готов умереть за 5 миллионов просмотров. Жена Ника и его сестра начинают собственные поиски мужа, чтобы выяснить, что произошло на самом деле.

Любимое дитя

Полиция расследует дело загадочной женщины, которая сбежала из страшного плена. Внезапно следователи натыкаются на дело 13-летней давности, которое не было раскрыто, и замечают странную связь.

Ранее мы рассказывали о 5 украинских мини-сериалах, которые можно посмотреть за день. А также предлагаем подборку сериалов, основанных на реальных событиях.