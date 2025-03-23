Новые триллеры с неожиданным сюжетом - что посмотреть вечером

Триллер "Моргни дважды". Фото: кадр из фильма

Тайны, напряжение и сюжетные ловушки — именно такие истории заставляют зрителей затаить дыхание перед экранами. А эта тройка триллеров смогут удивить даже тех, кто думал, что видел все.

Новини.LIVE делится подборкой с новыми тайнами и неожиданными поворотами сюжета.

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Не говори со злом

Американская семья знакомится с британскими супругами во время отдыха в Европе. Новые знакомые приглашают их выходные в своем загородном доме, и они с радостью соглашаются. Однако с каждой минутой атмосфера в доме становится все более напряженной, и гостям, кажется, что пора бежать.

Моргни дважды

Официантка Фрида знакомится на вечеринке с миллиардером Слейтером Кингом, который сразу обращает внимание на нее. Богач приглашает девушку и ее подругу насладиться отдыхом на частном острове, и Фрида соглашается. Но посреди океана их ждет не тропическая сказка, а сплошной ужас.

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