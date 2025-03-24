Що подивитися у кіно з 27 березня — раша гудбай, Профі та інше

Фільм "раша гудбай". Фото: Квартал 95

Цього тижня українцям точно буде що подивитися у кінотеатрі. У прокат виходить новий бойовик із Джейсоном Стейтемом та комедія від "Кварталу 95", яка вже викликала бурхливі реакції в мережі.

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З приходом осені

Французька детективна драма розповідає про непрості стосунки Мішель та її дорослої доньки Валері. Під час канікул донька жінки разом із онуком приїжджає до неї у гості, однак через необачність Мішель, Валері отруюється грибами. Напружені стосунки матері та доньки стають ще більш напруженими і Валері із сином їде геть. Засмучена мати попри все хоче залагодити свою провину та помиритися із близькою людиною.

Прем'єра 27 березня.

Гноми: Нові капелюхи

Непосидюча головна героїня Гельві ніколи не зустрічала таких самих гномів, як вона, окрім членів своєї родини. Але одного дня у місті дівчина зустрічає банду гномів, проте вони зовсім не схожі на її рідню. Гельві хоче поближче познайомитися із новими друзями, але на них полює комісарка Ланскі.

Прем'єра 27 березня.

Профі

Джейсон Стейтем у новому бойовику втілить на екрані командоса Королівської морської піхоти, елітного підрозділу збройних сил Великої Британії Левона Кейда, який залишив успішну кар'єру заради виховання доньки і тепер працює на будівництві. Одного дня торгівці людьми викрадають донькою його боса і тепер колишній військовий має пригадати усі свої навички для порятунку дівчинки.

Прем'єра 27 березня.

Ярослав Мудрий — тесть Європи

Документальний фільм розповідає про роль видатного князя Ярослава Мудрого у становленні Київської Русі. На глядачів чекає захоплива історія, наповнена фактами та вражаючими реконструкціями, яка дозволить перенестися у часі, щоб побачити будівництво могутньої держави.

Прем'єра 27 березня.

раша гудбай

У центрі сюжету комедії від "Кварталу 95" журналістка з Горлівки, яка стала "рупором пропаганди". Коли місто звільняють з окупації, переполохана Рита разом із сином тікає, як вона думає, до Москви. Але насправді пропагандистка опиняється в Ужгороді. Тепер жінці доведеться на власні очі побачити те, про що вона брехала багато років.

Прем'єра 27 березня.

Нагадаємо, вийшов трейлер нової драми з Кілліаном Мерфі у головній ролі та стала відома дата прем'єри. Також Марго Роббі помітили на зніманнях екранізації відомого роману.