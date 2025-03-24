Марго Роббі у Буремному перевалі — перші кадри зі знімань — фото, відео

Марго Роббі. Фото: instagram.com/barbiethemovie

Австралійську акторку Марго Роббі помітили на зніманнях нового фільму. Зірка виконає головну роль в екранізації роману Емілі Бронте "Буремний перевал".

Про це пише The Sun.

Читайте також:

Перші кадри "Буремного перевалу" з Марго Роббі

У новій екранізації роману 34-річна акторка зіграє Кетрін Ерншоу, волелюбну та самовпевнену головну героїню.

Папараці засняли Марго під час знімального процесу, який проходить у Великій Британії, де і відбуваються події роману Бронте. Так, глядачі побачили перший образ акторки у фільмі — вишукану весільну сукню в стилі Вікторіанської епохи з розкішним довгим вельоном.

Партнером Роббі по фільму став 27-річний Джейкоб Елорді, який втілить в екранізації Гіткліфа. Окрім того, у стрічці також з'являться Шазад Латіф, Хонг Чау та Елісон Олівер.

Сюжет фільму розгортається навколо пристрасної та бурхливої історії кохання головних героїв.

Режисеркою екранізації стала акторка Еміральд Фіннелл. А Роббі не лише стала головною акторкою, а й продюсеркою стрічки зі своїм лейблом LuckyChap Entertainment.

Прем'єра фільму запланована на початок 2026 року. Очікується, що драма вийде на екрани напередодні Дня усіх закоханих, 13 лютого.

Раніше ми писали, що вийшов трейлер нового драматичного фільму з Кілліаном Мерфі у головній ролі. А також Hulu відбулася прем'єра серіалу про українську сироту Наталію Грейс.