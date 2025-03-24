Марго Робби в Буремном перевале — первые кадры со съемок — фото, видео

Марго Робби. Фото: instagram.com/barbiethemovie

Австралийскую актрису Марго Робби заметили на съемках нового фильма. Звезда исполнит главную роль в экранизации романа Эмили Бронте "Бурного перевала".

Об этом пишет The Sun.

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В новой экранизации романа 34-летняя актриса сыграет Кэтрин Эрншоу, свободолюбивую и самоуверенную главную героиню.

Папарацци засняли Марго во время съемочного процесса, который проходит в Великобритании, где и происходят события романа Бронте. Так, зрители увидели первый образ актрисы в фильме — изысканное свадебное платье в стиле Викторианской эпохи с роскошным длинным вельоном.

Партнером Робби по фильму стал 27-летний Джейкоб Элорди, который воплотит в экранизации Гитклифа. Кроме того, в ленте также появятся Шазад Латиф, Хонг Чау и Элисон Оливер.

Сюжет фильма разворачивается вокруг страстной и бурной истории любви главных героев.

Режиссером экранизации стала актриса Эмиральд Финнелл. А Робби не только стала главной актрисой, но и продюсером ленты со своим лейблом LuckyChap Entertainment.

Премьера фильма запланирована на начало 2026 года. Ожидается, что драма выйдет на экраны накануне Дня всех влюбленных, 13 февраля.

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