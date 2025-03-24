Тарас Цимбалюк та акторки Кави з кардамоном насмішили TikTok-трендом — відео

Актори серіалу "Кава з кардамоном". Фото: скриншот

Українські актори Тарас Цимаблюк, Олена Лавренюк та Надія Хільська розвеселили шанувальників спільним відео. Зірка серіалу "Кава з кардамоном" повторила популярний TikTok-тренд під пісню "Три сестри" Влада Дарвіна.

Кумедним відео Цимбалюк поділився у своєму TikTok.

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Трек про трьох сестер Аманду, Лінду і Роуз заполонив соцмережі та став справжнім хітом. Актори теж вирішили повторити популярний танець у своїй інтерпретації.

Зірки з'явилися у кадрі у своїх костюмах для знімань, щоправда, дещо помінялися ролями. Так, Хільська повеселила своїм образом у чоловічому фраку із капелюхом-циліндром, а Цимбалюк викликав справжній фурор у пишній сукні з корсетом та кудрявій перуці.

Шанувальники у коментарях зазначили, що кращої версії цього тренду вже не буде.

"Закривайте тренд, це найкраще відео".

"Усі сестри неймовірні, але Роуз — це розрив!"

"Це занадто шикарно! Три рази передивилась!"

"Оце я розумію! Роуз найгарячіша!"

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