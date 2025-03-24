Тарас Цимбалюк и актрисы Кофе с кардамоном насмешили TikTok-трендом — видео

Актеры сериала "Кофе с кардамоном". Фото: скриншот

Украинские актеры Тарас Цимаблюк, Елена Лавренюк и Надежда Хильская развеселили поклонников совместным видео. Звезда сериала "Кофе с кардамоном" повторили популярный TikTok-тренд под песню "Три сестры" Влада Дарвина.

Забавным видео Цимбалюк поделился в своем TikTok.

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Трек о трех сестрах Аманде, Линде и Роуз заполонил соцсети и стал настоящим хитом. Актеры тоже решили повторить популярный танец в своей интерпретации.

Звезды появились в кадре в своих костюмах для съемок, правда, несколько поменялись ролями. Так, Хильская повеселила своим образом в мужском фраке со шляпой-цилиндром, а Цимбалюк вызвал настоящий фурор в пышном платье с корсетом и кудрявом парике.

Поклонники в комментариях отметили, что лучшей версии этого тренда уже не будет.

"Закрывайте тренд, это лучшее видео".

"Все сестры невероятные, но Роуз — это разрыв!"

"Это слишком шикарно! Три раза пересмотрела!"

"Вот это я понимаю! Роуз самая горячая!"

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