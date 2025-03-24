Тарас Цимбалюк и актрисы Кофе с кардамоном насмешили TikTok-трендом — видео

Звезды "Кофе с кардамоном" повторили ТикТок-тренд — смешное видео
Украинские актеры Тарас Цимаблюк, Елена Лавренюк и Надежда Хильская развеселили поклонников совместным видео. Звезда сериала "Кофе с кардамоном" повторили популярный TikTok-тренд под песню "Три сестры" Влада Дарвина.
Забавным видео Цимбалюк поделился в своем TikTok.
Актеры "Кофе с кардамоном" рассмешили фанов своим роликом
Трек о трех сестрах Аманде, Линде и Роуз заполонил соцсети и стал настоящим хитом. Актеры тоже решили повторить популярный танец в своей интерпретации.
Звезды появились в кадре в своих костюмах для съемок, правда, несколько поменялись ролями. Так, Хильская повеселила своим образом в мужском фраке со шляпой-цилиндром, а Цимбалюк вызвал настоящий фурор в пышном платье с корсетом и кудрявом парике.
@taras.tsymbaliuk
"Кофе с кардамоном" третий сезон 😆❤️♬ оригинальный звук - Vlad Darwin
Поклонники в комментариях отметили, что лучшей версии этого тренда уже не будет.
"Закрывайте тренд, это лучшее видео".
"Все сестры невероятные, но Роуз — это разрыв!"
"Это слишком шикарно! Три раза пересмотрела!"
"Вот это я понимаю! Роуз самая горячая!"
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