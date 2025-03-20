Наталка Денисенко розповіла про реакцію Андрія Федінчика на її інтимні сцени в кіно — фото

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко розповіла про реакцію свого чоловіка, актора та нині військового Андрія Федінчика, не інтимні сцени у фільмі "Коли ти вийдеш заміж?", в якому вона зіграла головну роль. Виявляється, зірка не попереджала коханого про те, що їй доведеться оголитися для кадру.

Подробицями акторка поділилася в інтерв'ю Оboz.ua.

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В одній зі сцени у романтичній комедії акторка постала перед камерами оголеною поруч зі своїм партнером по фільму Павлом Текучевим. Як зізналася Денисенко, вона не попереджала свого чоловіка про такий пікантний момент на зніманнях, адже саме не очікувала, що таке відбудеться.

За словами зірки, ідея зробити саме так прийшла під час знімального процесу. Але чоловік акторки із порозумінням поставився до ситуації, адже і сам до війни активно знімався у кіно.

"Мій чоловік відреагував на це із розумінням, адже сам є актором і добре знає специфіку кінозйомок. Він розуміє, що деякі рішення ухвалюються спонтанно просто на майданчику, тому я не мала нагоди попередньо обговорити це з ним", — поділилася Денисенко.

Наталка Денисенко з чоловіком Андрієм Федінчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Окрім того, на думку знаменитості, у стосунках жінка все одно має право на самовираження.

"На прем’єрі картини я сказала, що як жінка маю право самостійно вирішувати, як себе проявляти в соціумі. Ми живемо в сучасному світі, де кожна з нас має право на самовираження, і це абсолютно нормально. Я розумію, коли чоловік хоче захистити свою партнерку від зайвої уваги, і мені теж подобається це відчуття турботи та безпеки у стосунках. Але контролювати чи забороняти жінці виражати себе — це неприпустимо", — додала Денисенко.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко приголомшила відвертою фотосесією без спіднього. Також ми писали, що відомі українські актори вперше стали батьками.