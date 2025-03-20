Наталка Денисенко рассказала о реакции Андрея Фединчика на ее интимные сцены в кино - фото

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталья Денисенко рассказала о реакции своего мужа, актера и ныне военного Андрея Фединчика, не интимные сцены в фильме "Когда ты выйдешь замуж?", в котором она сыграла главную роль. Оказывается, звезда не предупреждала любимого о том, что ей придется обнажиться для кадра.

Подробностями актриса поделилась в интервью Оboz.ua.

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В одной из сцен в романтической комедии актриса предстала перед камерами обнаженной рядом со своим партнером по фильму Павлом Текучевым. Как призналась Денисенко, она не предупреждала своего мужа о таком пикантном моменте на съемках, ведь именно не ожидала, что такое произойдет.

По словам звезды, идея сделать именно так пришла во время съемочного процесса. Но муж актрисы с пониманием отнесся к ситуации, ведь и сам до войны активно снимался в кино.

"Мой муж отреагировал на это с пониманием, ведь сам является актером и хорошо знает специфику киносъемок. Он понимает, что некоторые решения принимаются спонтанно прямо на площадке, поэтому я не имела возможности предварительно обсудить это с ним", — поделилась Денисенко.

Наталка Денисенко с мужем Андреем Фединчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Кроме того, по мнению знаменитости, в отношениях женщина все равно имеет право на самовыражение.

"На премьере картины я сказала, что как женщина имею право самостоятельно решать, как себя проявлять в социуме. Мы живем в современном мире, где каждая из нас имеет право на самовыражение, и это абсолютно нормально. Я понимаю, когда мужчина хочет оградить свою партнершу от излишнего внимания, и мне тоже нравится это ощущение заботы и безопасности в отношениях. Но контролировать или запрещать женщине выражать себя — это недопустимо", — добавила Денисенко.

Напомним, недавно Наталка Денисенко ошеломила откровенной фотосессией без нижнего белья. Также мы писали, что известные украинские актеры впервые стали родителями.