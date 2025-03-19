Оксана Жданова та Михайло Матюхін вперше стали батьками — фото, відео

Михайло Матюхін та Оксана Жданова. Фото: instagram.com/kszhd_

Український актор та зірка гурту Schmalgauzen Михайло Матюхін вперше став батьком. Його обраниця, акторка Оксана Жданова, народила первістка.

Радісною новиною новоспечені батьки поділилися в Instagram.

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Михайло Матюхін та Оксана Жданова стали батьками

У своєму фотоблогу молода матуся поділилася першою світлиною із новонародженим малям. Жданова опублікувала зворушливе фото, на якому малесенька ручка дитини ніжно тримається за руки батьків.

"20:20 легка любов і мирний крик", — підписала кадр Жданова.

Оксана Жданова та Михайло Матюхін з немовлям. Фото: instagram.com/kszhd_

Тривалий час Оксана та Михайло приховували новину про вагітність. Однак після народження немовля все ж таки вирішили показати шанувальникам, як дізналися про стать первістка.

Пізніше Оксана поділилася зворушливим відео з гендер-паті, яке відбулося 24 листопада. В оточенні друзів та рідних пара дізналася, що в них народиться дівчинка.

У коментарях Михайла та Оксану привітали їхні шанувальники та друзі.

"Вітаю! Будьте щасливі і здорові!".

"Вітаю з народженням малюка! Нехай малюк росте здоровим, щасливим і дарує багато радості!".

"Вітаю від усього серця усю вашу прекрасну родину!".

Українська акторка Олена Хохлаткіна також пораділа за свою доньку та зятя. Зірка вистави "Конотопська відьма" із радістю повідомила, що вона тепер бабуся.

"Баба! За однією із версій це слово прийшло з санскриту і спочатку складалося з одного складу "ба" і означало "існувати", "жити", "бути", "зараз", "завжди".Моє ціпенятко, я щаслива бути твоєю Бабою!Попереду в нас з Тобою не нудне життя! Я маю навчити тебе насолоджуватися ним", — написала в Instagram акторка.

Нагадаємо, зірка "Голодних ігор" Дженніфер Лоуренс стала мамою вдруге. Також ми писали, що Лілія Ребрик зворушливо привітала доньку з її першим днем народження.