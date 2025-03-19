Оксана Жданова и Михаил Матюхин впервые стали родителями - фото, видео

Михаил Матюхин и Оксана Жданова. Фото: instagram.com/kszhd_

Украинский актер и звезда группы Schmalgauzen Михаил Матюхин впервые стал отцом. Его избранница, актриса Оксана Жданова, родила первенца.

Радостной новостью новоиспеченные родители поделились в Instagram.

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В своем фотоблоге молодая мама поделилась первой фотографией с новорожденным малышом. Жданова опубликовала трогательное фото, на котором маленькая ручка ребенка нежно держится за руки родителей.

"20:20 легкая любовь и мирный крик", — подписала кадр Жданова.

Оксана Жданова и Михаил Матюхин с младенцем. Фото: instagram.com/kszhd_

Долгое время Оксана и Михаил скрывали новость о беременности. Однако после рождения младенца все же решили показать поклонникам, как узнали о поле первенца.

Позже Оксана поделилась трогательным видео с гендер-пати, которое состоялось 24 ноября. В окружении друзей и родных пара узнала, что у них родится девочка.

В комментариях Михаила и Оксану поздравили их поклонники и друзья.

"Поздравляю! Будьте счастливы и здоровы!".

"Поздравляю с рождением малыша! Пусть малыш растет здоровым, счастливым и дарит много радости!".

"Поздравляю от всего сердца всю вашу прекрасную семью!".

Украинская актриса Елена Хохлаткина также порадовалась за свою дочь и зятя. Звезда спектакля "Конотопская ведьма" с радостью сообщила, что она теперь бабушка.

"Баба! По одной из версий это слово пришло из санскрита и сначала состояло из одного слога "ба" и означало "существовать", "жить", "быть", "сейчас", "всегда". Мой цыпленочек, я счастлива быть твоей Бабой! Я должна научить тебя наслаждаться ею",— написала в Instagram актриса.

Напомним, звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз. Также мы писали, что Лилия Ребрик трогательно поздравила дочь с ее первым днем рождения.